網上熱話｜猴子搶走遊客包包 網民︰兩個大男人不敵美猴王

不少郊野景點均有猴子出沒，更會出現搶走人類食物的情況，內地有網民分享了一次遊歷經驗，片中看到一隻猴子「來勢洶洶」走近兩名成年男子，猴子站起來成功搶走其中一名男子的藍色環保袋，兩名男子並未即時離開，當中失主更似想取回該環保袋，故全程「監視」猴子的下一步行動；期間猴子則在環保袋中找出白色膠袋，袋內似有數隻有殼熟蛋，擬放入口時發現兩名男子「監視」牠，則張口大叫「兇」對方，之後將蛋剝殼慢慢享用大餐。

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其他網民笑指「攔途打劫」、「私人路，放下買錢才可過」，「兩個大男人不敵美猴王」，亦有網民指，「猴子兩邊臉頰有白毛，似山大王」，但亦有人讚該名兩男子「小猴子很萌呀，小哥哥也很有愛心，大愛呀」、「猴子︰搶你的是看得起你。」

亦有網民分享「我上峨眉山，路兩邊都有猴子出沒，我友伴被搶去背包，包內有錢包、手機，慘慘了，無法追」，「四川猴子就是強盜」、「上山一定記著要拿根竹竿」，亦有人認同「一定要拿竹竿，嚇一嚇，牠便不敢接近。」

有人竟建議對猴子施以暴力，但亦有指「你打牠，牠發惡時，只會兩敗俱傷」、「未必夠猴子打」、「你贏了，你是猴王，有一班猴女等你」。更有人指，其實猴子搶食都是人之過，「猴子搶奪人(的)包包，都是之前因有人餵飼牠們，牠們餓了，學懂了，知人類有食物才會搶，若一開始不餵飼牠們，牠們不懂搶食。」