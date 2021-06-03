網上熱話｜男童拍壞戲院銀幕 家長拒賠：無一對一提醒不能拍

內地近年不時有頑劣兒童在戲院拍打銀幕，導致銀幕損毀。河南洛陽格調影城一個影廳的銀幕上周六晚也遭一名男童多次拍打而明顯凹陷，戲院經理從閉路電視發現情況後，馬上入影廳制止，並待電影散場後再與警方一同處理，要求家長賠償1.5萬元(人民幣，下同)的新銀幕造價。然而，家長竟指戲院自己亦有責任，因為並無「一對一」提醒過不可拍打銀幕，拒絕賠償。男童其他家屬事後更致電戲院方面，稱男童因此事產生心理陰影，「嚇得不敢回家」，還稱要「給孩子看病」，強調「全賠不可能的，你們愛去哪鬧去哪鬧，想要息事寧人的話我就賠一點」。戲院方面與男童家長在昨日的最後協商中仍然無法達成一致，決定循法律途徑追討更換銀幕所產生的所有費用，包括關閉影廳的損失。

戲院方面表示，銀幕下方其實有警告語句稱「高壓危險 請勿觸摸」，雖然銀幕並非高壓，但這是為了提醒大家注意，而銀幕受損是無法修復的，只能換新，且今次事件中，有最少2名觀眾在男童持續拍打銀幕期間離開，事後戲院亦對同場30名受影響觀眾作出賠償。

輿論指不損害他人財物是常識

微博連日來有大量網民批評男童家長「太不要臉」，支持戲院「告他」，又質疑個別支持家長的人，「為啥還有人認為影院不提示就是有責任？作為人沒有常識了？垃圾不能亂扔，地上的狗屎不能放嘴裡，這也要提示嗎？」內地傳媒亦強調，「不能損害他人財產和公共財產，是一個眾所周知的行為準則。試想，如果影院工作人員只要看到有人帶著孩子，就要強調一次不能拍打銀幕，那些被莫名其妙『警告』的家長心中會有多大陰影？這不是假設了他的孩子行為不端嗎？」

內媒還提到，家長並無及時制止男童，導致男童拍打銀幕長達半小時，「從某種意義上講，『熊』是孩子的天性之一，『熊』本身並不可怕，可怕的是因為沒有引導和教育，孩子放肆地『熊』……身為家長，引導孩子明白做人做事的基本道理，才是真正的教養之道」。