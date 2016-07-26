網上熱話｜的士泊站頭全遭抄牌 法例列明僅一情況可豁免？

疫情下市民外出模式大大改變，對的士的需求亦有減少。網民Michael Mak昨在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」貼出一張相片，可見在大圍美田邨公共運輸交匯處之的士站部分，泊有最少8輛市區的士，但細看下會發現它們都已被「抄牌」。發帖者質疑，為何小巴站能夠停泊小巴，但「的士站就不可以泊呢？」

網民：的士站唔係停車場

不少留言都指出，的士站並非供的士作停泊之用，「的士站系(係)比(畀)你排隊等客，唔系(係)比(畀)你泊車等抄的。泊車泊入停車場啦」、「泊車位咩？的士站用呢(嚟)等客噃」、「的士站俾你上落客不是停車場，明未？」亦有網民表示，泊小巴站的小巴除「偷雞」外，還有很多是有正式向運輸署申請，「通常綠Van泊站係有正式向運輸署申請的」、「點解小巴泊得，因為有d(啲)係運輸署批准左(咗)比(畀)佢地(哋)泊囉，咁都好問。」

法例列明頭兩輛的士須有司機

翻查資料，法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第36條提到，「的士站內位於最前面的2輛的士的司機，須坐在其車內或站在其車旁，而該車須隨時可以供人租用」，另除指明時間准許的士司機在的士站停泊外，其餘時間均不准的士停泊在的士站。換而言之，的士大哥最好就應把車輛泊進停車場，以免蒙受「抄牌」損失！

網上熱話｜的士泊站頭全遭抄牌 法例列明僅一情況可豁免？