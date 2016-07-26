網上熱話｜社工助綜緩家庭搜羅二手家電 兩項物品令網民傻眼......

本港有不少熱心機構和人士，協助弱勢社群及家庭度過難關。近日，有社工在網上為綜援家庭搜羅二手家電，但當中兩項物品卻令網民「傻眼」.......

該名社工在「五餅二魚」網站發表徵求物品的清單，聲稱幫助一個綜援家庭搬新屋，需要申請二手家電，並列出一張清單，當中包括1.8米上下格床、書檯、沙發、雪櫃，以及洗衣機等。不過，清單上還包括50吋電視機，以及1.5匹分體冷氣機等，令一眾網民頓感「傻眼」。

有關清單現已被刪除，但截圖在討論區引起網民熱議，有人直言顛覆了他對「基層家庭」的概念；但亦有網民指出，該網站其實有很多正常的清單，呼籲不要忽略真正有需要的人。

翻查網站其他清單，有組織亦為獨居綜援男子，搜羅手提電腦及手提電話，但標明不要特定牌子；甚至有機構徵求iPhone作日常聯絡之用，而理由竟是因不懂使用Android手機。