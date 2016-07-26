網上熱話｜神舟載人飛船升空速成微博熱搜 網民：此生無悔入華夏

搭載3名航天員的神舟十二號飛船，早上9時22分由長征2號F遙十二運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，3名太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波將會留駐在天和核心艙約3個月，負責執行包括出艙、物資補給及興建太空艙等各種任務，除了創下中國航天員在太空逗留的最長紀錄，亦是中國載人航天工程太空站階段首次載人任務。有關神舟載人飛船升空的消息，迅速成為內地社交網站微博的熱搜對象，網民們粉粉留言慶祝神舟十二號載人飛船成功發射。

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不少網民均表示神舟十二號載人飛船升空畫面太美，非常感動：「這視角太美了，致敬中國航天人！預祝凱旋！」、「好感動、好激動」、「現實中的科幻片」、「發射前不自覺地緊張，發射後不自覺地熱淚盈眶，中國邁向星辰大海的步伐永遠不會停下。」亦有網民稱中國強大：「此生無悔入華夏」，有人形容神舟十二號火箭升空是「大國風範，自信自強」。