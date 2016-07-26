網上熱話｜私家車馬頭涌道橋面「U Turn」 網友：可能導航出錯

大地任我行？有網民昨晚7時許，在九龍城馬頭涌道橋面上遇到一輛私家車突然逆線掉頭「U Turn」，導致後方車輛擠塞。網民笑言「可能Google map教」。

從網友發布圖片可見，一輛藍色私家車正沿馬頭涌道往土瓜灣方向登上橋面，惟在橋面分隔相反方向車輛、加上斜線的雙白線處停下，打算掉頭。據運輸處資料，該類雙白線為使來自相反方向的車輛分隔得較遠，實線之間的距離會加闊，並加上斜線作為標記，駕駛者不得跨線行駛，或進入斜線範圍內。

網友紛紛狠批該駕駛者，要求發布相片的網友向當局投訴，批評「係咪痴線㗎」、「冇常理揸車就坐車啦」、「e家真係多D好多 『自由』 駕駛者 ……亂咁行」，有網友打趣說「可能Google map教」，有網友和應「成日帶錯路」。由於事發時已開始天黑，路上車輛也紛紛亮起車頭燈，該私家車也沒有開燈，網友質疑「再多一罪」。