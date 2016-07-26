網上熱話｜穿保護衣人員康怡接「VIP」 拒出示證件兼上錯樓捱轟

疫情接近兩年，港人都對身穿全副藍色保護裝備的工作人員見慣不怪，不過有網民昨日在鰂魚涌一個屋苑，發現有穿着全副保護裝備、自稱衞生署人員的人士逕自進入住宅大堂，其間拒絕向大堂保安出示證件和回應查問，僅稱「保安部總部已經知道咩事」。

涉事網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，指周日(14日)晚上約9時半，該名身穿全副藍色保護衣、頭戴防護面罩、自稱屬衞生署的人員，直接進入康怡花園R座並稱到十多樓「接VIP」，惟沒有理會保安員的查問。

疑上錯樓改往另一座

其後，該網民指涉事人員發現上錯樓，遂落樓再轉到另一座，最後屋苑保安部雖有人陪同該人員上樓及接走數名住戶，惟他指從住客角度無從得知發生何事，形容事件令他感到非常憂慮，批評衞生署做法「絕對引起公眾不安」。

本報正就事件向衞生署及港鐵公司查詢。

網民：揸住雞毛當令箭

事件引起不少網民討論，有人明言此舉或令不法分子有機可乘，「咁其實真係可以用呢招捉人走/爆格」、「明顯借橋踩線，日後爆竊鋪路」、「揸住雞毛當令箭，著套保護衣上去綁架都得啦」、「分分賊仔學佢上門直接打劫，唔洗爆鎖，唉！真係好危險！大家小心」。

亦有網民認為，保安應視乎現場情況作出適當反應，「單單一條友咁樣直接入黎(嚟)，保安應該要阻止佢進入」、「保安有責任保障住客的安全，冇証件、又唔係有制服，知你係老鼠咩」、「D(啲)保安有問題啦，甘(咁)都吾(唔)截停佢搞清楚先」。