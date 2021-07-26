網上熱話｜竹節蟲搭順風車 網民︰確定這不是卡通片嗎？

哈利波特外傳電影《怪獸與牠們的產地》出現不同特別生物，其中經常出現在男主角口袋、萌爆的「Bowtruckle(木精或譯護樹羅鍋)」外形，與我們麻瓜世界的竹節蟲相似，內地有網民分享「竹節蟲︰停下來，手酸了！」的影片，片中見到竹節蟲似用「手」持高速車的電線，「享受」順風車的「極速傳說」。

其他網民笑指「蟲中成龍」、「我能飛了」。亦有人笑指，與動漫一樣「有人看過『爆笑蟲子』嗎？裡面那個竹節蟲和這個一模一樣」、「你是Slim嘛？」、「護樹羅鍋第一次坐高鐵」，「這確定不是動畫片嗎？」，「感覺正看動畫片」，「仿佛看到了被狂風吹亂的一頭秀髮」。有細心的網民更發現「(竹節蟲)手累了，它還知換手」；「露出外星人的本來面貌」，「雖然恐蟲……但是真的挺好笑」。

不過，亦有人關注竹節蟲的安全問題「救救它吧」、「一下子鬆手，後果嚴重」、「竹節蟲︰救我，我不享受」、「風好大，我好累」、「好怕它的小細腿被扯斷」。亦有人則指「大自然生物的生存方法，人類，你不懂」、「它如果順勢被風吹走會怎樣呢，它那麼輕，感覺也不會摔吧？」