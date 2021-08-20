網上熱話｜網友籲加強規管的士駕駛席裝設大量手機情況

涉的士的車禍屢見不鮮，在網絡上有不小針對的士司機的批評，昨日大埔的可怕的士車禍再牽討論，有網民發文指，是次的士意外雖然未必與使用電話有關，但不小的士司機在駕駛台前架設十多部手機，發起討論當局是否應立法規管。

不少的士司機喜透過不同手機平台應召，為方便使用及把握機遇，十居其九會在駕駛台前架設多部手機，不少司機更不惜把手機架設在視線前方，擋住不少視野，令人質疑有關做法的安全性。在社交平台「馬路的事討論區」發文的網友指，「今次的士意外雖然未必關用電話事 , 不過一架的士有十幾部手機！咁嘅情況政府係咪應該立法規管呢！」。

有網友留言指，「應立法駕駛時不可使用任何手提裝置」、「私家車都係啦，一日遇唔止十個單手玩電話，邊玩邊揸」，有人回應表示，其實已有相關法例規管，最重要是嚴格執法；也有人指出智能燈柱可作相關執法工具。有人建議，應該全部的士要裝黑盒、前後鏡頭，甚至限速器等。更有人指，「交通意外十單有九單都有的士份，根本係成個行業既問題，應該直接淘汰啦」，讓其他電召汽車平台取代。