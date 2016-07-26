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網上熱話｜老師影低欠交功課學生的鞋子放群組著家長督促   網民︰尷尬又不失禮貌的批評方法
3 小時前
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網上熱話｜老師影低欠交功課學生的鞋子放群組著家長督促   網民︰尷尬又不失禮貌的批評方法
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老師影低欠交功課學生的鞋子放群組著家長督＿

小朋友亦有自尊心，即使他們違規受罰，亦要考慮他們的情緒變化。內地有網民帖文「尷尬又不失禮貌的批評方法，哈哈老師也太可愛了吧」，分享相片是內地一小學四年班老師在家長群網留言，拍下一張三名學生膝頭以下穿著校服褲及鞋子的相片，而3名孩子穿著的鞋子款式各有不同，老師留言，「以上三位同學沒帶書寫練習的作業，家長注意督促！」

其他網民大讚「老師貼心」，「小孩子也有自尊心，老師的做法很好」、「憑鞋認人」，這樣方式的提醒只有當事人知，不會令當事人尷尬；亦有人指「我們只是發學號，不點名」，但有人回應「發學號，其他同學亦會知，他們會被同學笑」；「朋友孩子的學校也用這方法，不過拍的是上衣，沒帶孩子樣貌，然後相片在朋友的家長群裡發飆(瘋傳)」，有回應「這樣做法，這件上衣以後不會再穿了，怕被人認得」。

不過亦有網民笑指「哈哈，媽媽啟用特異功能」，「要是(家長)認不出怎辦」，「小孩若太多鞋子，未必能憑鞋認人」。

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老師影低欠交功課學生的鞋子放群組著家長督。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜老師影低欠交功課學生的鞋子放群組著家長督促- -網民︰尷尬又不失禮貌的批評方法-272132
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