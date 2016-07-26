Am730
Am730
Am730
Am730
News
網上熱話｜耳道藏22年前醫療導管 女網民「驚喜」：點解可以聽得咁清楚？！
1 小時前
#Hashtags
網上熱話耳道發炎耳疾中耳炎
網上熱話｜耳道藏22年前醫療導管 女網民「驚喜」：點解可以聽得咁清楚？！
news-images
Jordan與網民分享「驚喜」。(互聯網)
 news-images
Jordan被取出的導管，已積滿耳垢。(互聯網)
 news-images
Jordan修圖，令積滿耳垢的導管看來懸浮半空。(互聯網)

耳道內藏22年前遺物？！26歲的美國TikTok用戶Jordan早前上載影片，留言稱：「當你患傷風要去看醫生，他們沖洗你的耳朵，就發現驚喜。」接著是在她面前鉗著一舊啡色東西的照片，原來是22年前，她還是4歲時，醫生為治療其耳道發炎而放進的導管！

經過22年，導管四周已積滿厚厚的耳垢，Jordan笑言：「我無法理解怎可能聽得咁清楚！」

類似的導管一般用以治療兒童耳道發炎，醫生將其放進耳道近耳膜位置，讓空氣通過，以保持耳膜兩邊的壓力相同，同時也能防止液體在耳膜後方積聚。一般而言，導管會在6至12個月後自然排出，但Jordan的卻一直留在耳道內。

網民驚呼：OMG

Jordan的「耳道驚喜」影片至今逾6.5萬個讚，逾74.7萬次點擊，不少網民看後大吃一驚。有人憂心忡忡稱「我被告知我的(導管)已跌了出來，但現在超擔心」，有人大驚：「OMG，我要移除我那個了」。有人稱：「天啊！希望自己的不會仍然留著，小時候被裝了3對。」

有網民需動手術取出導管，一人留言稱，「10歲那年裝上導管，但醫生之後竟忘記取出！結果12年後，我要接受手術將它們取出」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜耳道藏22年前醫療導管-女網民「驚喜」：點解可以聽得咁清楚？！-274713
#Hashtags
網上熱話耳道發炎耳疾中耳炎
Am730

忍唔到手｜比利時駐韓大使華裔夫人 涉摑清潔工被推跌 月前曾摑店員 

「中學生創新創意科技節」今開幕　獲政府贊助百萬元60間中學報名

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
忍唔到手｜比利時駐韓大使華裔夫人 涉摑清潔工被推跌 月前曾摑店員 
Am730
Am730
「中學生創新創意科技節」今開幕　獲政府贊助百萬元60間中學報名
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多