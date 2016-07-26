網上熱話｜耳道藏22年前醫療導管 女網民「驚喜」：點解可以聽得咁清楚？！

耳道內藏22年前遺物？！26歲的美國TikTok用戶Jordan早前上載影片，留言稱：「當你患傷風要去看醫生，他們沖洗你的耳朵，就發現驚喜。」接著是在她面前鉗著一舊啡色東西的照片，原來是22年前，她還是4歲時，醫生為治療其耳道發炎而放進的導管！

經過22年，導管四周已積滿厚厚的耳垢，Jordan笑言：「我無法理解怎可能聽得咁清楚！」

類似的導管一般用以治療兒童耳道發炎，醫生將其放進耳道近耳膜位置，讓空氣通過，以保持耳膜兩邊的壓力相同，同時也能防止液體在耳膜後方積聚。一般而言，導管會在6至12個月後自然排出，但Jordan的卻一直留在耳道內。

網民驚呼：OMG

Jordan的「耳道驚喜」影片至今逾6.5萬個讚，逾74.7萬次點擊，不少網民看後大吃一驚。有人憂心忡忡稱「我被告知我的(導管)已跌了出來，但現在超擔心」，有人大驚：「OMG，我要移除我那個了」。有人稱：「天啊！希望自己的不會仍然留著，小時候被裝了3對。」

有網民需動手術取出導管，一人留言稱，「10歲那年裝上導管，但醫生之後竟忘記取出！結果12年後，我要接受手術將它們取出」。