網上熱話｜英8人晚餐花近2萬1罐紅牛116蚊 網民：一晚食咗我戶口成副身家

英國倫敦新開高級餐廳Nusr-Et Steakhouse一名顧客的晚餐收據後，在網上引起熱議。8人埋單1,812.4英鎊(約1.92萬港元)，最令網友驚訝的是4罐紅牛提神飲品竟然要44英鎊(約466港元)、一件牛扒盛惠630英鎊(約6,678港元)，一杯可樂也索價9英鎊(約95港元)。有網民不禁慨嘆，「他們一晚使了我銀行戶口全部積蓄！」不少人在Twitter稱，雖然期待該餐廳開業，但那張收據令他們卻步。

貴到沒對手 網民：小費收2500

有網友留言稱，「金漢堡包是甚幾？要100英鎊(約1,060港元)，世界最好食的金漢堡包？630英鎊一件牛扒？哈哈，我會拒絕俾錢走人……好荒謬，44英鎊4罐紅牛也離譜。」另一人稱，「牛的餘下部位應放入禮物袋送給顧客！630英鎊一件牛扒。」也有網民留意到小費要236.4英鎊(約2,505港元)，足夠買一張機票。另一人笑說，「飛去土耳其到其原店較平。」

老闆由豬肉佬變名廚

Nusr-Et Steakhouse的38歲老闆Nusret Gokce在土耳其原是一名肉販，在2017年於社交網爆紅，被粉絲稱為「灑鹽哥」(Salt Bae)，由「豬肉佬」變名廚，目前擁有17間連鎖餐廳，男星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)和英國前球星碧咸(David Beckham)也是其擁躉。Nusret餐廳的牛扒包金箔，最貴一件索價1,450英鎊(約1.53萬港元)，最平的一件500英鎊(約5,300港元)。

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