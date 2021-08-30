網上熱話｜葵芳馬路打MMA 兩司機揮拳互毆撼車身

公路奇聞時有發生。今日網上流傳一段影片，顯示葵芳新都會廣場對開馬路，相信是一名酒店穿梭巴士司機與另一名的士司機在馬路上打鬥，他們互相揮拳，儼如一場MMA的格鬥比賽，最終一名男途人上前勸阻，雙方因此調解。葵青警區刑事調查隊主動調查後，拘捕69歲江姓本地男子及38歲盧姓本地男子，涉嫌在公眾地方打架，兩人現正被扣留調查。

該影片長約44秒，時間為今早10時許，事發於葵芳新都會廣場對開馬路，有一輛的士及酒店穿梭巴士停在馬路中的「黃格仔」，兩名疑似的士及穿梭巴士的司機，懷疑因爭路起爭執於車旁打架，時間長約30秒。雙方先是拉扯，繼而揮拳互毆，旁若無人，其中白衣男多次攻擊對方頭部，另一藍衣男亦繼而還手，二人互撼車身，直至最後約10秒後才有人上前調解，將二人拉開。在兩人打架期間，現場交通一度擠塞。

網民質疑「鍾培生vs林作」

不少網民看過影片都留言，有人表示「都幾過癮」、「公路MMA大賽」、「呢啲只可叫做cat fight」，亦有人指「白衣男唔夠氣」，亦有人認為調解的男子是裁判，覺得他「出得來咁遲」，甚至有人質疑是「鍾培生vs林作」的拳賽。