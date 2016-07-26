網上熱話｜藍田手機店疑開價80元為長者裝「安心」 網民：多謝政府創造就業

政府規定市民本月起進入政府大樓、辦公處所及公共街市等地方，必須強制使用「安心出行」程式，但有指許多長者或基層人士不懂如何安裝及使用有關程式，有網民於社交平台發帖文，透露藍田匯景商場一間手機店，職員開價80元為長者安裝有關程式，其做法惹起網民爭議。

「個伯伯好似好肉痛咁」

該網民在帖文中表示，行經藍田匯景商場一間手機店時，目睹一名伯伯向店舖職員查詢如何安裝「安心出行」應用程式，職員隨即開價80元作為安裝費用。網民形容「個伯伯好似好肉痛咁」，但由於他當時要趕巴士，因此不知道該伯伯有否付錢，他呼籲其他網民留意身邊的長者，指很多長者們都沒有安裝或不懂安裝「安心出行」，希望網民幫手，「免得俾人掠一頸血」。

不少網民看過帖文後，都批評涉事職員的行為，有人直斥做法是賺取「陰質(騭)錢」、「老人錢都賺」、「咁都要厄(呃)長者」等，亦有人要求發文的網民公開涉事店舖的店名，更有人認為事件是由政府造成：「多謝政府啦！創造就業！」、「成件事最後害嘅係基層」、「香港無晒區識議員幫公公婆婆手，真係政府玩X死」。

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