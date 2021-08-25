網上熱話｜街邊開「月老辦事處」一蚊抽微信號 男網民︰抽中全是男的怎辦

都市人生活繁忙，要結識另一半或有一定困難，部分會參與「約會」活動，內地部分人則透過即時通訊軟件「微信」結識陌生「朋友」。有網民則分享一名男子在街邊開設「月老辦事處」，辦事處放置了一張摺枱和兩個膠箱，枱邊貼上「你想脫單嗎？」的宣傳紙，而兩個膠袋一個貼有「裡面都是微信/QQ號」、另一個「一元拿一個(微信/QQ號帳號)、一元留一個(微信/QQ號帳號)」。

相關新聞︰網上熱話｜貓咪主子被小奴才扯耳按頭 網民︰貓咪天天被欺負，才沒脾氣？

網民大讚「可能就是傳說中的商業鬼才，怎麼樣都能賺錢」，「滿有生意頭腦」、「新商機」、「他的成本就那幾個盒子」，不過亦有人反問「時間不是成本嗎？」

有人擔心盒內的帳號無分男女，男的用十元抽十個加的都是男子，怎辦？結識到的是壞人，誰負責任呢？亦有人笑指「長得好看的QQ號都被他先留起了」、「合適的自己先加吧」、「會買的先留智商稅」。不過有人稱「一元當識一個新朋友吧」、「主要是花一塊錢娛樂下，當真就輸了」。