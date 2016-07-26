網上熱話｜西安地鐵女客遭保安強拖落車 連身裙扯爛衣不蔽體

一件小事一旦處理不當，就會變成大風波，被千夫所指。陝西西安地鐵3號線大雁塔站月台，周一下午5時許突然出現大混亂。從網上流傳影片可見，一名年輕女子被地鐵保安拖出車廂，身上的連身裙被扯甩，底褲和底衫都被所有人一覽無遺。片中未有記錄事件起因，只可見事發前該名女子在車廂內聲嘶力竭要求一名男子賠償，又要求保安翻查車廂監控，男子卻大叫「把她抓起來」，保安就在列車抵達大雁塔站時，強行將女子拖出車廂。

西安地鐵淡化粗暴行為惹眾怒

西安地鐵周二對該影片作出解釋，稱涉事女子與其他乘客口角，不斷辱罵其他乘客，並與部分乘客有肢體衝突，嚴重影響車廂秩序，保安和熱心乘客遂一起將該女乘客「帶離車廂」。然而，網民紛紛大罵西安地鐵，認為「兩個人吵架，只對一個人施強不合理吧」、「天，拖成這樣子？連衣服都沒了」、「不管怎麼樣，直接給人家撕的(得)衣不蔽體，西安地鐵推卸不了責任，這保安更應該(被)嚴肅處理」、「警察抓人也不帶這麼抓的吧」、「事實並不像通報中寫的安保員和乘客合力將當事人帶離現場」。

涉事另一方無被「處理」

還有網民認為，保安根本無了解情況就對該名女乘客「施暴」，還對站在一旁一直在罵人的「大爺」視而不見。內地傳媒引述目擊者指，事件起因是該名女乘客講電話聲浪太大，一名老翁罵該女乘客「女流氓」，該女乘客還口，雙方口角，未料老翁出手打人，還踩壞該女乘客的雨傘，女乘客遂要求賠償，但聞訊趕至的列車安全員以為是該女乘客打老翁，將其拖下車。

央視轟「不通情也不合理」

據報涉事女乘客事後報警，西安警方已介入事件。大量網民則要求當局作出合理解釋，交通部微博周二回應稱「已上報，正在處理」。官媒央視更發聲，批評西安地鐵方面「對於一名手無寸鐵的女士，如此強拖硬拽，甚至不顧及女性的基本尊嚴，不通情也不合理」，又指「安保本意是維持秩序，但在拖拽過程中反而造成了新的更大混亂」。

律師：無權將人強制帶離

官媒《北京青年報》就指出，「任何保安都沒有執法權」是基本常識，特別是沒有「強制力」，更不用說將女性拖到衣不蔽體，「這完全是錯上加錯、一錯到底」。有律師亦表示，一般地鐵工作人員無權將人強制帶離，即使是警方到場執法，也應考慮以文明理性方式處理，不應在這種場合強硬拖拽，導致該女子身體裸露。