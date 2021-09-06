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網上熱話｜西施狗無辜遭絞刑 網民鬧爆女主人：佢無資格養狗！(有片)
2 小時前
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網上熱話｜西施狗無辜遭絞刑 網民鬧爆女主人：佢無資格養狗！(有片)

主人若粗心大意，隨時令寵物喪命！英國《每日郵報》周一報道，俄羅斯首都莫科斯一名女子牽著她的西施狗進入升降機，從閉路電視片段可見，女子快速步入後即按掣，升降機門關上，驚嚇的是，一刻後，繫著狗繩的小狗被猛力扯到門前，就像行絞刑那樣遭吊起，頭部最少兩次猛撞升降機門頂部。

小狗懸在半空、不停掙扎，就在危急關頭，一名男子見狀即上前營救，見他抱著小狗，設法將狗繩解開，此時升降機仍繼續向上，至16樓才停下來。

暖男仗義施救後把小狗緊緊抱入懷中，與女主人疏忽大意成了強烈對比。幫人幫到底，暖男抱著小狗在升降機門前等候，女主人從16樓回到地下大堂，領回小狗。

網民有嘢講

女主人這樣「闊佬懶理」令狗狗險些斃命，遭網民鬧爆。有人怒問：「為何不確保小狗跟著進入後才按掣？」有人寄予同情：「可憐的狗狗，想想牠當時定是很嚇驚。」有人直斥：「她沒資格做狗狗的主人！」

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小狗被扯到升降機門前。(互聯網)
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小狗被猛力扯起。(互聯網)
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暖男花一番氣力才能把小狗解下。(互聯網)
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暖男把小狗交還女主人。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜西施狗無辜遭絞刑-網民鬧爆女主人：佢無資格養狗！有片-283579
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