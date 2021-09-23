網上熱話｜西灣河女子疑隨街便溺 旁若無人玩手機

常言道：「香港遍地黃金」，但某些「黃金」相信未必有人願意接受。

有網民在社交媒體fb群組「香港突發事故報料區」上載圖片，表示昨晚9時許在西灣河一間快餐店外，發現有女子懷疑似一邊如廁，一邊玩手機。

從圖片可見，該名女子束馬尾、穿白衣及拖鞋，口罩拉低至下巴，褲子脫至大腿位置，疑似在如廁，在她大腿下面似有液體，同時該名女子正在旁若無人低頭玩手機，旁邊不乏路人經過。發帖的網民寫道：「相信遲早香港遍地黃金」。

網民：這份自信塵世間再無東西可擋他們

帖文刊登後，隨即引起網民熱議，不少網友都對該女子疑以隨街便溺的行為感到憤怒：「是不是精神病」、「咁得人驚」、「想像唔到點會喺香港發生」、「行入太安樓已經有廁所啦，再唔係過去運動場同街市又有，洗唔洗周街痾啊！」，亦有網民嘲笑：「這一份自信和勇氣！塵世間再沒有任何東西可以擋住他們了。」

翻查資料，根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款10,000元。

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