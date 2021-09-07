網上熱話｜警察創意句字勸市民勿違法 網民︰90後已有權力話事了

執法部門若以籠統字眼，警告違法市民會被判罰款，甚至坐監，對一些人而言阻嚇力或不足，但側面「勸導」、或具體表達犯法後果，可能更具警惕。內地網民分享在市面看到的呼籲，包括「騎摩托車(電單車)請戴好頭盔，否則，開寶馬同學會認出您」、「年底案件高發，慎防誤入傳銷騙局、別因為現在沒錢就去冒險，畢竟，以後沒錢的日子還多」；「警察過年不打烊，即日起至年初六參與打架，即送精美白金手鐲一副，並有機會贏得拘留所十日遊，打群架將尊享十五日遊豪華套餐！出手越重優惠越多！更有看守所新春大禮包(含健康體檢、時尚囚衣一套、高清大頭貼(相)三張、量身定制指紋卡一張，專車接送，食宿全包，免費精剪時尚髮型，還附贈一項實用手工技能喲。)！」

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還有一張分享圖片更有趣，違法者在微博帖文，因違反交通條例，交警要求集滿30個讚才可放他走，以便其他人包括其朋友知悉他違法行為，他呼籲其他人幫忙。

網民笑指，「是不是因為00後已經開始上班？滿有心思」，有回應「是90後開始當領導了」、「上次看見這些圖，相信都是90後上班的年輕人意念」，「能想出這種文案的人，內心一定是個小可愛吧……」，「人才！」。

有人大讚「在友儕失面子，比罰款、坐監更可怕。」但亦有人笑指「不要說寶馬，我連摩托車和電瓶車自行車，都沒有，但我相信寶馬同學見不到街上的我。