網上熱話｜貨車司機嫌搬貨上3樓太攰 竟出動吊車「空運」

許多人搬家最怕遇到沒有電梯的大廈，因為往往需要額外花錢請人搬運，自己亦要跑多層樓梯。不過，近日內地一名貨運司機卻相當霸氣，當到達目的地發現沒有電梯，竟然決定打電話叫來一台吊車，把貨車吊在空中，再從3樓的窗戶卸貨，不少網民看到後嘖嘖稱奇。

根據內地媒體的綜合報導，這名腦洞大開的貨車司機來自吉林省長春市，事發當天他將貨物送往目的地時，發現大樓裡沒有電梯，但他因為要快速把貨搬到3樓的客戶手中，於是便突發奇想叫來了一輛大型吊車，將整台貨車吊至3樓的高空中，並將貨櫃門打開對準3樓的窗戶，讓他能直接從3樓搬運卸貨。

司機稱太累網民憂危險

而這個震撼的畫面被路過的民眾拍了下來，還有人忍不住上前詢問原因，司機則是一臉淡定的表示「搬貨上3樓太累了，所以才叫一台吊車」。網友看到後也忍不住留言「找一台吊車來也不便宜」、「有錢就是任性」、「有沒有這麼懶惰」，不過也有網友指出這樣存有安全隱患，隨時得不償失，「看起來好危險」、「這萬一貨車掉下來也是不得了，賠都賠不完」。