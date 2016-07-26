網上熱話｜返工男搭的士搭上癮 稱一周3日仍平過養車好多

本港平日上午繁忙時間交通繁忙，公司附近亦未必有車位，但不少打工仔仍會「自駕上班」。有的士司機月初在網上分享，引述乘客表示自從早上電召的士上班後，就最少一周搭3次的士上班，認為開支仍「平過養車好多」，又形容以百多元車費換取睡多一小時「好爽」。

帖文在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」引起討論，有網民指整體在很多情況下，電召的士都較買車和駕駛外出便宜，同時毋須擔心因違例泊車被抄牌，惟形容有兩類人須「無奈買車」：「1. 生意人，如果突然停(止)駕(車)，會有流言、影響信譽；2. 高管，如果唔駕(揸)似樣的車，同事和上司會看不起，怕影響公司形象」。

有的士行家獲推介踩單車

另一行家就表示，曾遇上一名一向踏單車上班的客人，形容比搭的士便宜，只是當日因遲到而電召的士。他續稱，該客人鼓勵他「如果唔揸的士，佢送架單車比我，又慳錢又健康，又可以送外賣揾錢」。

有人就覺得這個話題已變得老生常談，「其實真係廢話，幾時都係養車貴過搭車嫁(㗎)啦，唔好話搭巴士平過搭的士」、「你衣(依)家先知？香港油貴、汽車稅貴、保險貴、牌費貴、為(維)修貴、停車場貴，去到邊都畀人屠宰，同羊腩冇分別。」