網上熱話｜追鄰居數淋紅油遭殃求教 網民籲睇定啲「點知有無下次」

欠債還錢，天公地道，不過鄰居欠債被追數時，殃及池魚又該如何是好？網民Hillary早前於社交群組發文，指鄰居被淋紅油「淋到我門都係」，向群組請教該如何清理。有網民從Hillary上載的相片分析是住於公屋，建議她直接找房屋署跟進；同時有留言提醒，「預(遇)到呢D(啲)最好報埋警有record(紀錄)比房署主任」。

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不過，亦有不少網民建議Hillary先按兵不動，「因可以避免別人爆格」、「點知隔離仲會唔會被人淋」、「可能佢仍然唔還錢，人哋之後又淋過～睇定啲先啦」等。同時間，亦有不少風趣建議，「自己響度門度寫追數請往隔離屋」、「全隻門油紅色，萬一再俾人淋都唔怕」、「叫收數果位人兄，油番完整少少先好走」。

當然，也有網民提出較可取的建議，例如安裝閉路電視「保平安」，不過讀者要注意《私隱條例》要求，有要求於當眼處提示「錄影中」，以及相關要求。