Am730
Am730
Am730
Am730
News
網上熱話｜遊客打架引動物模仿 動物園：場面一度失控
1 小時前
#Hashtags
北京野生動物園野蠻遊客暴力打鬥壞榜樣
網上熱話｜遊客打架引動物模仿 動物園：場面一度失控
news-images
現場片段可見，兩批人互相撕打，旁邊有人勸架，亦有抱著幼童的婦人踢地上的人。(互聯網)

「身教」十分重要！北京野生動物園今日在微信公眾號及微博發聲明，指昨日有兩個家庭在園內因瑣事而互相謾罵、撕打，引起大量遊客和附近動物圍觀，最終警方介入，雙方和解。不過，聲明指出，由於兩家人撕打地點附近的動物，是第一次看到人類打鬥，因此印象深刻，當晚就有部分動物家庭在獸舍內模仿，場面一度失控，「在飼養員的耐心教育下，動物們知道了打架不好，特別不好」。

網上流傳片段可見，現場有兩批人打架，部分人躺在地上互相拉扯、推踢，旁邊有人勸架、拍打，想將人分開；一名手抱幼童的婦人在旁多次出腳，踢地上的人，還拉扯對方的頭髮，最後被另一批打鬥人士中的一名男子一腳踢倒在地。

網民：丟人丟到動物界

內地網民對事件大感滑稽又覺得十分諷刺，直言「丟人丟到動物界去了」，又稱「沒想到人類這種高級動物成為了動物們的反面教材」。有網民就表示，「這個聲明滿分」、「明眼人當然看得出，這是動物園管理人員指獸罵人呢，損人的方式不可謂不高明」。還有網民反諷，「建議動物園關閉動物表演項目，改為由熱心人類為動物和其他遊客表演」。

news-images
右邊淺藍衣女士被扯頭髮。(互聯網)
 news-images
男子一腳踢開在旁踢人又扯 人頭髮的婦人。(互聯網)
 news-images
動物園的通報引起大量網民討論。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜遊客打架引動物模仿-動物園：場面一度失控-279402
#Hashtags
北京野生動物園野蠻遊客暴力打鬥壞榜樣
Am730

東京奧運｜東奧今晚7時閉幕累計436確診 國際奧委會：防疫成功

新冠肺炎｜打齊兩針抵港漢確診　港增兩個案初確少於5宗

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜東奧今晚7時閉幕累計436確診 國際奧委會：防疫成功
Am730
Am730
新冠肺炎｜打齊兩針抵港漢確診　港增兩個案初確少於5宗
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多