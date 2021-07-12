網上熱話｜遊客打架引動物模仿 動物園：場面一度失控

「身教」十分重要！北京野生動物園今日在微信公眾號及微博發聲明，指昨日有兩個家庭在園內因瑣事而互相謾罵、撕打，引起大量遊客和附近動物圍觀，最終警方介入，雙方和解。不過，聲明指出，由於兩家人撕打地點附近的動物，是第一次看到人類打鬥，因此印象深刻，當晚就有部分動物家庭在獸舍內模仿，場面一度失控，「在飼養員的耐心教育下，動物們知道了打架不好，特別不好」。

從網上流傳片段可見，現場有兩批人打架，部分人躺在地上互相拉扯、推踢，旁邊有人勸架、拍打，想將人分開；一名手抱幼童的婦人在旁多次出腳，踢地上的人，還拉扯對方的頭髮，最後被另一批打鬥人士中的一名男子一腳踢倒在地。

網民：丟人丟到動物界

內地網民對事件大感滑稽又覺得十分諷刺，直言「丟人丟到動物界去了」，又稱「沒想到人類這種高級動物成為了動物們的反面教材」。有網民就表示，「這個聲明滿分」、「明眼人當然看得出，這是動物園管理人員指獸罵人呢，損人的方式不可謂不高明」。還有網民反諷，「建議動物園關閉動物表演項目，改為由熱心人類為動物和其他遊客表演」。