網上熱話｜遭丈夫剃頭逼認出軌 事主：不認會被打

河北省保定市早前發生一宗駭人家暴，一名女子因被老公懷疑出軌，慘遭剃成禿頭懲罰，相關照片流出之後，引起許多網友的憤怒。女子事後受訪表示，她根本沒有出軌，是老公逼迫她承認，又指如果不遵從就會被打，所以逼於無奈才就範。



根據內地媒體報道，女子被剃成禿頭的照片近日在多個微信群組上流傳，訊息還附上一段文字，「我是XXX，今天被老公發現我和XXX每天曖昧！出軌是我的錯。」女事主前日接受採訪時表示，影片是老公在家拍攝並流傳出去的，並指她在影片中、微信上承認出軌是被逼無奈。女事主提到，影片被丈夫發在微信朋友圈及微信群組之後，凌晨就有警察上門詢問，丈夫向警方坦承將她的頭髮剃禿，並指是因為她出軌才這樣做，「我不敢說話，警察就說讓我們協商解決。」

女事主表示，丈夫平常對男女聊天比較敏感，早前一名在微信中聊天的男子與她有生意往來，被質疑是出軌對象，「我說『我老公要看手機，不要再發消息』，就是因為這一句話，老公認定我出軌，但實際上我沒有出軌。」女事主指，她身上多處受傷，目前正在找律師處理此事。當地警方則表示，事件涉及雙方隱私，不方便透露，但已經展開調查。