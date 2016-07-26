網上熱話｜鋅盤太細洗唔到鑊求教 網民：以為用緊電磁壚炒菜

家居裝修萬一大意，或與裝修團隊溝通不足，驗收時容易有不逾快的情況發生。網民Lau日前就於社交群組發文，指師度量錯尺寸「櫥櫃星盆(鋅盤)裝成咁」，請問如何修補錯誤。不過有不少網民指，看了很久Lau上傳的相片，根本不知道問題何在，「唔明你想問乜」，甚至有留言指「以為你用緊電磁爐炒菜」，令帖文引來一陣喜感。

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也有較眼利的網民明白Lau的問題，惟質疑其沒有與師傅溝通好，現在需要重新打過石台再造，「點解唔一早買個大啲嘅星(鋅)盆？」Lau回應稱，「全部都係櫥櫃師傅度尺，點知石面戒(鎅)細左(咗)個窿」。

不過網民則不認同Lau沒有責任，並指若早已要求鋅盤要放到多大的鑊，而師傅沒做到就是師傅錯，惟若是Lau本身就沒有特別要求，「就唔關師傅事」，建議對方換個較細的鑊就「平靚正」。亦有留言認為再聘「石佬」現場鎅石面打磨，換個大鋅盤就可以，「你件黑麻石係(喺)香港介(鎅)石打磨無難度」。