網上熱話｜錦田粉紅花海被踩禿 網民批打卡者自私

近日元朗錦田鄉村俱樂部出現超美的粉紅波斯菊花海，有網民於是在網上「開心share」，吸引大批網民前往觀賞及「打卡」。有網民在社交網站發文，指有賞花人士竟直接踩入花田「打卡」，令部分超美的花田慘被踩禿，叫人慘不忍睹。

該帖文在fb群組「香港風景攝影會」發布，指有市民直接踩入粉紅的花海中拍照，當中部分花田已慘被踐踏壓毀，有些原本鮮花盛放的地方已被踩到見黃泥。樓主形容為「打卡」而踩花的人士是「自私的人類」，批評有關行為缺德。

網民：太可惡玩爛晒

帖文馬上引起網民熱議，有人亦分享看到有人走進花田拍照，壓壞花朵。不少網民均批評踩花者自私及缺德：「自私鬼日日在破壞」、「唔係辣手摧花，係爛腳摧花」、「影相就影相，何必毀壞呢」、「太可惡玩爛哂」、「成個人形，應該俾自私鬼瞓咗喺度」。

相關新聞：