網上熱話｜長者用買餸車霸位不果 街坊不滿：排完仲要讓咁使乜排

馬鞍山一個商場近年持續設有免費穿梭車，吸引周邊居民往消費。本報今年4月曾報道，有年輕網民在排隊登車時，遭附近的年長乘客暗批「霸佔」了長者乘免費車的名額。涉事網民之後再乘搭有關路線時，又遇上年長乘客的不禮貌對待，「發誓以後唔會再坐『(涉事商場)廢老車』！」

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有關網民在Facebook群組「馬鞍山之友 @ 36着之走為上着」發帖，指日前排隊等車期間，有排前面的長者把買餸車放在隊頭後，不斷來回踱步且不時望向事主。她憶述，不久後意識到原來該長者想為排在隊伍後方的另一名長者，爭取較先上車的位置，該長者更高聲說：「你未必上到呀！睇下前面d(啲)人根本唔讓，等多班啦！」

事主頓時感不忿，批評若排隊後仍要讓長者優先，「咁洗(使)咩排隊」，最終後方的長者成功成為最後一名登車的乘客。有網民指出，有一些年長乘客「成日搭車老奉唔排隊，覺得你一定要讓佢咁款」，認為「唔駛讓佢地……欺善怕惡，只要惡過佢地就得。」也有人笑言：「面斥雖不雅，但有用」。

此外，有網民憶述試過在馬鞍山等小巴時，見過一名男乘客由隊尾衝前到一輛已滿載的小巴，之後卻「側側膊」站回隊頭輪候下一班車，「有個阿叔衝去架滿既(嘅小巴)度扮睇有無位，落返黎(嚟)就企係我面前扮無事發生搏個頭位，後面成村人等車，最後見部車就到先叫返佢去後面，仲要扮無辜話唔知。」