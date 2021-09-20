網上熱話｜電視台女記者出醜 鏡頭前被狗拉到仆低(有片)

英國廣播公司(BBC)早晨節目一名天氣女報道員，周一在戶外報道天氣預測時，在鏡頭前被所牽的導盲犬拉至「趴街」，嚇得錄影廠的同事目瞪口呆，女報道員當眾出醜，觀眾卻很受落，大讚了不起，直言一掃奄悶的blue monday陰霾。

導盲犬逃走 拉跌天氣女郎

59歲的資深天氣女郎柯克伍德(Carol Kirkwood)，當時正在車路士(Chelsea)預報天氣，當地正準備舉行年度花卉展。一隻名叫Flash的拉布拉多導盲犬跟柯克伍德一起出鏡，可見Flash不斷望向畫面以外之處，柯克伍德一邊摸牠一邊說，「我覺得牠喜歡攝影師啊！」未幾Flash按捺不住，跑出鏡頭外，柯克伍德愛狗心切，沒有放開狗繩，被牠拉至趴在地上，連耳機也飛脫，並形成只剩她雙腿的古怪畫面。

在錄影廠內兩位主持都大吃一驚，連忙問柯克伍德有沒有事，她戴回耳機後稱沒事，難得她沒有生氣，反而大讚「Flash真是個強壯女孩啊！」