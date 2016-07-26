網上熱話｜馬名叫Sumomomomomomomomo 旁述員邊報衝刺賽況邊無食螺絲快速讀出人馬雙贏 (有片)

日本一場賽馬成為網上熱話，皆因有參賽馬匹的叫字水蛇春咁長，叫Sumomomomomomomomo，簡直是賽馬旁述員的噩夢，而且那隻馬還由大落後突圍而出反超前，旁述員想「逃避」都不可以。不過，意外地這個由8個mo音組成的名字未有難到旁述員，由那匹馬從後趕上到首名衝過終點，旁述員也可配合緊張賽況，快速地讀出Sumomomomomomomomo，並無食螺絲，而且足足讀了該名字4次，難怪網友和馬迷都大讚這名旁述員。獨特的馬名和旁述員的完美表現令事件迅速在網上爆紅，而3歲大的Sumomomomomomomomo也在其第12次出賽中，取得牠賽馬生涯首場勝利。報道指，Sumomomomomomomomo出自日本繞口令，意指李子和桃子同樣是桃。