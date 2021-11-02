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網上熱話｜馬斯克《七步詩》惹熱議　港食安中心抽水教「煮豆」
1 小時前
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網上熱話馬斯克Tesla七步詩曹植食安中心
網上熱話｜馬斯克《七步詩》惹熱議　港食安中心抽水教「煮豆」
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首富馬斯克引用曹植《七步詩》惹來全球熱議，在香港，食安中心亦借機抽水二創教「煮豆」。(左：AP；右：食安中心fb圖)

世界首富、「電動車王」特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)周二在Twitter忽然發布了中國古代詩人曹植的《七步詩》：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」，並寫上「Humankind」(人類)，隨即引發國際社會猜測其用意，詩中的語碼不斷被網民解釋，而在香港，食物安全中心亦在Facebook專頁亦抽水二次創作，貼出一張煮豆的圖片，並寫上「Humanbean-ing」，以及仿照詩中般寫上四段的五言句子。

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馬斯克在Twitter發布曹植的《七步詩》，並寫上「Humankind」(人類)，隨即引發國際社會猜測其用意。(馬斯克Twitter截圖)

帖文講解食豆注意事項

食安中心的帖文中稱，「首富大神嘅致富密碼我食安仔就睇唔透，不過食豆嘅密碼，我都略知一二嘅」，並作打油詩：「煮豆勿求其，生食會心悒，毒素乃天生，煮熟不用急」，帖文解釋，市民平日慣常食的豆類，例如紅腰豆、白腰豆同四季豆，本身含有天然植物毒素植物血球凝集素。如果進食未經妥善處理的豆類，有可能會因為攝入這種天然毒素而短時間內出現噁心、嘔吐及肚瀉等食物中毒症狀，呼籲市民要記住幾個「財富密碼」，包括「唔好食生或者未煮熟嘅豆；豆類喺煮之前用清水浸透」等等。

帖文發出後，有網民覺得食安中心今次「靚抽」，有人大讚：「Very good(很好)」、「抽咁多水 試問豆如何熟得透？」、「好彩Tesla唔係用水做燃料，如果唔係抽晒就行唔郁喇。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜馬斯克《七步詩》惹熱議-港食安中心亦抽水教「煮豆」-291433
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