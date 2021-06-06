網上熱話｜駿洋邨垃圾山傳酸臭味 久未清理網民倡找傳媒

近期多了市民選擇「宅」在家中，家居廢物數量自然亦會增加，而新入伙單位更會有一堆建築廢物。不過，在住宅樓層垃圾房垃圾過多的情景，相信大家也不願見到。早前有網民在火炭駿洋邨駿山樓高層，發現垃圾房的垃圾竟堆積如山，多到連門也關不上，門外就放有紙箱和另一堆垃圾。

同廈街坊反映類似情況

發帖的網民「Anjulia Ayuet」批評，垃圾的酸臭味已經散發到走廊，向管理處反映卻無果，遂到Facebook群組「駿洋邨街坊」求助。有網民感嘆垃圾房附近的單位很慘，「住附近果(嗰)D(啲)慘了，又臭又多蛇蟲鼠蟻」，亦有人促請大型垃圾應該由居民自行處理，裝修垃圾更應由裝修工人或戶主自行處理。有同廈網民指出，除高層外還有兩個低層垃圾房，垃圾也堆積了一段長時間、「好久沒清垃圾房」。

對於向管理處反映無果，有街坊建議可致電管理處辦事處投訴，又或直接向房屋署總部投訴，甚至向傳媒投訴或報料。最終，事主在發帖翌日透露，圖中所有垃圾已被清走。