網上熱話｜1歲B女食橙卻突「啜」蟾蜍嚇親阿媽 網民讚佢好cute (有片)

幼童喜歡將東西放入口，家長須注意安全。美國威斯康辛州密爾沃基一歲女童Brynlee Retzlaff早前玩弄外公捉到的一隻野生蟾蜍(toad)時，一手拿著橙塊吃著，瞬間一手竟將活活生的蟾蜍放進口裡咬，幸好母親及時制止，撥走蟾蜍，女童即被嚇哭，一臉無辜，十分逗趣。短短19秒的影片6月初上傳Tiktok後即上熱搜榜，至今已累積逾300萬like、分享及留言。

很多網民大讚女童可愛，將蟾蜍當做零食。一名網友留言：「好搞笑，我見過一些BB將瘋狂的東西放入口，但這個就像在吃蛋榚那樣……很cute、很好笑。」有網民笑言，社交網有這些有趣的短片，《笑笑小電影》可以停播了。

網民質問阿媽

但也有網民批評女童的媽媽「失策」，有人怒問：「為何她明知女兒會把這東西放入口，仍給女兒玩？」另一網民直斥「是你給她的！為何要嚇哭她？應該悄悄取走那東西就行。」

母親Melissa解畫，回應稱她們住的地區很常見蟾蜍出沒，尤其是森林一帶，她父親當日捉了一隻，打算給孫女們看，年紀最小的Brynlee對蟾蜍很好奇，大人便將蟾蜍放在她大腿上，讓她玩玩，但冷不防她放進口裡，影片上傳Tiktok後成了熱搜，也讓她驚訝。

根據全國野生動物聯盟資料，蟾蜍表皮會分泌蟾蜍毒素(Bufotoxin)，可令部分小動物致命，對人類可能引起過敏反應，例如痕癢等。