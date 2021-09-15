網上熱話｜14歲男吃太多垃圾食物致手指關節嚴重變形 網民：像佛地魔魔杖

就算奶茶、零食多好吃，為了健康著想都要適可而止。近日，重慶一名14歲學生就因長期喝奶茶喝吃垃圾食品，導致手指嚴重變形，新聞曝光後引發網友熱議。



據內地媒體報道，重慶一名14歲的學生，因手指異常腫脹到醫院求醫。從相片可見，他的手指指關節部位粗大，表面泛紅，像是腫了一樣。10月4日晚，為學生醫治手指的重慶大足陳醫生表示，男生指關節變形是因為尿酸高所致。

報道指，由於男生的父母均要外出打工，平常由嬤嬤照顧，父母對孩子的叮囑少了一些，導致孩子長期喝奶茶喝吃垃圾食品造成了尿酸高，形成痛風。因此醫生亦提醒健康飲食的重要性，不要長期吃垃圾食品。

不少網民紛紛表示驚嚇，「別說孩子了，就是很多成年人都不知道飲食的重要性，有些病都是吃不對引起的」、「不管是什麼 吃多了身體都會壞的好吧」、「身體就是一面鏡子，高油高脂高糖，現在沒有出現問題，不代表以後不會出現。也有幽默網友表示：「有點像佛地魔的魔杖」；亦有愛美的網民指，外賣店的奶茶添加不少精緻糖，會令皮膚不好，還是少喝為妙。