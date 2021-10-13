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網上熱話｜3女馬路邊燒冥鏹　市民誤會BBQ
17 小時前
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網上熱話｜3女馬路邊燒冥鏹　市民誤會BBQ
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網上熱話｜3女馬路邊燒冥鏹　市民誤會BBQ

佐敦近西九龍高鐵站外的連翔道，昨晚有市民發現3名女子坐在馬路邊疑似燒烤，情況相當耐人尋味。片段流出後引起網民熱議，有人炮轟3名女子的行為，對駕駛者造成危險，亦有人聯想起經典港產片《逃學威龍》中，周星馳在馬路邊燒烤的情節，笑言「喺度影快相」。警方表示，3名女子只是在現場燒冥鏹，經警員勸喻後已經離開。

3女攜摺凳坐慢線被市民質問

片段最先在社交網站專頁「賽馬熱錢流」流出，片段顯示3名女子於左邊慢線、隔音屏障的下方，架起疑似燒烤爐坐在摺凳上懷疑燒烤，爐上放有疑似錫紙等物品，並冒出白煙，旁邊則放有背囊及手拉車等物品，拍攝者又質問3女「可以喺呢度燒嘢食嘅咩？」

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有網民聯想起電影《逃學威龍》中，周星馳坐在路邊BBQ影快相的一幕。(網上片段截圖)

警方：3人燒冥鏹勸喻後已離開

警方回覆傳媒查詢表示，昨天晚上8時半接報，指有3名女子在連翔道近佐敦道馬路燒烤。警員接報到場，經初步調查後，相信3人在上址燃燒冥鏹，她們經警員勸喻後已經離開，警方把案件列作投訴滋擾。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜3女馬路邊燒冥鏹　市民誤會bbq-288776
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