網上熱話｜30歲仔冰箱塞滿阿媽愛心飯餸 網民錯重點︰我都想咁對個仔！

30歲人仲要阿媽照顧一日三餐，唔算出奇，但如果已搬出去自己住，然後阿媽仲整定幾十盒「叮叮飯餸」，塞爆你冰箱等你隨時可以一叮即食，會唔會太over啊？

一位外國阿媽網民近日在Facebook分享自己為已搬走的30歲兒子炮製的精心傑作——一個塞滿愛心飯餸的冰箱。從照片表面看來已有近30份，當中包括泰式咖哩、意式pasta、湯、燴牛肉、蔬菜配飯以及芝士醬等，「他知道冰箱內總是『有得揀』。我做到，你也可以。」貼文一出惹來大量負評，不少人留言指這位愛心媽媽過分溺愛兒子，但統統被她刪走，她指發貼文是想啟發他人，已不是受批判。

網友慨嘆一個月只能給兒子煮一次飯

確實是有些人受到她啟發，包括一些羨慕不已的媽媽網民，大讚她是「了不起的媽媽」，有人慨嘆自己一個月只能煮一次飯給兒子吃；一位女網友則說︰「我媽跟你一樣，我過了30歲她仍然替我準備吃的」，她還說︰「我也希望可以這樣對待我的兒子，因為我喜歡煮食。」

這些支持者並非敷衍了事，有人真心問及技術性問題，指飯餸放在冰箱常會「雪傷」，翻熱亦不好吃。樓主回答稱只要不放太久並無問題，並透露會在部分飯餸的盒蓋下鋪一層保鮮紙，以助延長保質期。