網上熱話｜8號波下兩男城門河行人隧道游泳 網民：有病嗎？

颱風「圓規」襲港，天文台昨日發出八號東北烈風或暴風信號，期間多區出現水浸，沙田城門河再度出現水位暴漲，河水不斷湧上行人路及隧道。今日網上瘋傳短片，顯示有兩名疑似身穿救生衣的男子在水浸的沙田城門河旁行人隧道內游泳，狀甚愉快。大批網民看過影片後紛紛嘲諷該兩男行為，並質疑水質和安全問題。

一人游背泳 一人游自由式

短片可見，涉事的兩名男子在水浸的城門河旁隧道內游泳，他們都疑似穿上橙色的救生衣。除在水中漂浮外，一人在隧道游背泳，另一人游自由式，兩人游水時都表情輕鬆，甚為享受。當時隧道水浸情況已不能通行，水深約有隧道內欄杆高度的一半。

短片很快引來網民熱烈討論，有人指：「不正常的人無處不在」、「真係痴X線」，又質疑當中的安全和水質問題：「漏電就電L死佢」、「游污水，呢位市民有病嗎？」、「無出事，就幾得意；出事，害己害人」、「條街咁污糟，游完呢次水應該會腸胃炎加皮膚病」。然而亦有人笑言，2男身穿救生衣算是有安全意識，更反諷「攞埋吹氣橡皮艇，沙灘波玩嗎」。

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