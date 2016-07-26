網上熱話｜Staycation遭職員拍卡闖入房 事主被嚇倒：好失望

很多港人近年都會到各區酒店Staycation放鬆一下，但在房間享受期間若有陌生人突然闖入，會否令到活動變得掃興？近日有網民到油麻地一間酒店Staycation，在辦理住宿手續後留在房間的床上看電視，未料一個多小時後竟有「不速之客」逕自進入房間、聲稱要檢查東西，她頓時對酒店大感失望。

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涉事網民昨日(15日)在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」表示，當時她與同行者剛入房不久、沒有鎖上房門，突然有職員在沒有敲門和按鐘的情況下，自行拍卡和開門進入房間。她憶述該名職員當時佩戴藍色膠手套、穿有制服，當時只表示「要Check嘢」，但卻說不出要檢查甚麼。

她續說，這些經歷「聽人講就講得多」，詎料日前到她遇上，「好失望對呢間酒店」。當時的她亦被嚇到，「嚇完先諗返成件事，如果做緊d(啲)乜野(嘢)、沖緊涼就尷尬」，又稱對方事後有說「唔好意思」，估計可能酒店系統未及更新房間已有客人入住。

事主沒向酒店投訴獲讚大方

有留言讚揚事主做法大方，只在辦理退房手續時才告知事件，事主坦言「費事越(愈)搞越(愈)唔開心」、「我冇投訴到，我自己本身都好怕麻煩」。也有網民批評，涉事酒店本身很高級，卻犯下這種低級錯誤，覺得「有幾好嘅硬件都無用！」