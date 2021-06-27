網上熱話｜Tesla私家車含住路牌出旺角 車Cam片疑直擊「飛來橫禍」

馬路上出現的任何雜物，隨時傷害其他道路使用者或為他們帶來不便！Facebook群組「馬路的事討論區（進修常理版）」日前出現一段車Cam影片，顯示一輛白色Tesla電動車行車期間，車頭冚竟「含着」一塊藍色圓形箭嘴路牌。片段所見，司機當時把車駛到旺角太子道西旺角警署對開停下，然後落車「拔出」路牌並檢查車輛「傷勢」。

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由於路牌位於車牌的上方，完全覆蓋了車牌號碼，張貼影片的網民起初戲言「雷射槍影車頭快相，應該冇事」。後來，他再張貼一段車Cam影片，片中私家車正尾隨一輛電單車在路上行駛，其間電單車突然輾過地上一個路牌，及後該路牌隨即迎面飛向片中私家車。不過，由於片段未有拍攝到是否剛好被車頭冚「攝住」，故未能肯定兩段影片是否指向同一事件。

有網民笑言涉事車輛為「電動箭嘴車」、「係咪一架失車，做咩要蓋住車牌」、「幾得意啊，有條脷」、「要插到落去嘅機率係幾多」，亦有人留言指「行咁耐都無人理，即係代表香港掛唔掛車牌，假牌都無人查啦，除左RB(路障)」。