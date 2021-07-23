網上熱話｜ViuTV大戰TVB 網民：可見依家邊間先係主流

東京奧運將於今晚7時正式開 幕，獲得免費轉播權的ViuTV及TVB分別在中午於屯門市廣場，及晚上於奧海城商場及西九龍草地率先為盛事造勢。

ViuTV出動皇牌人氣偶像Mirror X Error合體撐場，不少「鏡粉」及「404」在活動前24小時，由昨晚起通宵到屯門市廣場留守霸位，今午偶像Mirror、Error正式出場時，粉絲們的尖叫聲震撼整個商場，兩隊年輕偶像魅力不言而語。

TVB氣勢不及ViuTV

反觀TVB在奧海城商場及西九龍草地的活動，截至下午4時半，只有數十人在場，氣勢已跟隔籬台有明顯差距。即使無線將會出動陳豪、王浩信、胡鴻鈞、黃翠如、陳敏之和朱晨麗等小生花旦，更包括一眾「聲夢傳奇」新星，叫座力亦似乎都不及Mirror X Error。

由於兩台活動氣勢差距大，成為網民討論話題，有網民直接指出兩個活動的分別「人地mirror 12點開show,早一日已經有人....」，有網民質疑「陳豪都算小生」、「TVB有亞視味」，亦有網民諷刺「依家睇到調返轉邊間先係主流」。

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