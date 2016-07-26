網上熱話｜X962變962X搭錯車 屯門街坊傻傻分不清

搭巴士若未能及時下車，相信過去一周大家都知道應該怎樣做，但若不慎上錯車，大家又會如何反應？有居於屯門的街坊表示，日前原本打算在中環乘搭特快巴士路線X962往屯門碼頭，詎料上車後才驚覺自己正乘搭的是962X。她憶述登車後看見「多左(咗)咁多個站」，始發現搭錯車，又指當時在巴士站無心地插了隊，對受影響被「打尖」的街坊抱歉。

屯門友：支線多易搭錯車

雖然搭錯車本身是一件小事，但不少街坊都對事主表示理解和同情，因為城巴營辦的962線系列，主要來往港島及深井、三聖、屯門碼頭和龍門居一帶，但單是常規服務的支線，連同962本身已有12條。事主在facebook群組「真.屯門友」發布的帖文中表示，完全分不清各支線去哪裏，有網民表示「全盛時段962系的確係好多車好多條線」、「我剛搬入黎(嚟)屯門時都搭錯左(咗)好多次，覺得自己好蠢」。

有同樣分不清各路線的乘客，直言「962太多英文字，所以我只記住自己係要座邊架就算」。有留言就對巴士公司「分得那麼細」感不解，「都唔明點解要改到d (啲)number(號碼)咁似，好多老人家都會搭錯」，不過亦有有心人表示：「有唔明歡迎留言問」。

城巴962系列服務乘客有不同

雖然962系列都是服務屯門，但根據城巴網站顯示，各路線服務的對象均有不同，不知道大家又是否能搞清楚不同路線的行法？

⚫ 962：屯門(龍門居) 往返 銅鑼灣(摩頓台)；平日上下午繁忙時間服務

⚫ 962A：屯門(悅湖山莊) 往 金鐘(力寶中心)；平日上午繁忙時間服務

⚫ 962B：屯門(置樂花園) 往返 銅鑼灣(摩頓台)；平日上午只往金鐘(西)

⚫ 962C：屯門(龍門居) 往返 鰂魚涌；周一至五上下午繁忙時間服務

⚫ 962E：掃管笏 往返 鰂魚涌；周一至五上下午繁忙時間服務

⚫ 962G：中環(交易廣場) 往 屯門(湖景邨)；周一至五傍晚服務

⚫ 962N：屯門(置樂花園) 往返 銅鑼灣(摩頓台)；深宵及清晨服務

⚫ 962P：屯門(龍門居) 往 銅鑼灣(摩頓台)；平日上午繁忙時間服務

⚫ 962S：屯門(置樂花園) 往 銅鑼灣(摩頓台)；平日上午繁忙時間服務

⚫ 962X：屯門(龍門居) 往返 銅鑼灣(摩頓台)

⚫ N962：屯門(龍門居) 往返 銅鑼灣(摩頓台)；通宵服務

⚫ X962：中環(香港站) 往 屯門(龍門居)；周一至五傍晚服務

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