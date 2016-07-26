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網上熱話｜書展買練習仔仔唔願做　母親：係咪想做的士司機？
1 小時前
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香港書展補充練習學生灣仔的士網上熱話
網上熱話｜書展買練習仔仔唔願做　母親：係咪想做的士司機？
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書展內的補充練習是不少家長目標之一。(資料圖片)

香港書展2021今日(20日)閉幕，不少家長近日都可能已進場，為子女大舉購入各種補充練習。有網民日前表示，遇到一名母親不斷督促兒子做練習，但兒子卻萬般不情願，最後母親竟反問兒子不好好學習，日後是否想做的士司機。

在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖的網民表示，當日在灣仔接載該對母子，質疑母親的比喻不恰當、認為的士司機也不代表甚麼，「有個的士牌唔通又話你聽？」有網民表示認同，指大學生和專業人士閒時也會兼職駕駛的士。

網民：任何職業都有尊嚴
留言又有人提到，母親該番言論「根本係一種言語羞辱，完全無法接受」、「最憎啲老母咁樣教仔仲難聽過粗口」，更有人指出職業無分貴賤，「無論做任何職業，大家都有尊嚴，就算清潔倒垃圾，都係一個好偉大的職業，真係唔係人人做到」。

不過，有人就批評的士司機不應多管閒事，「人哋教仔又關你×事咩」，亦有人理解母親的用心良苦，「望子成龍所有家長都係架(㗎)啦，有得揀我諗有啲司機都唔會揸的士囉！(包括小弟)更何況係自己仔女！」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話-書展買練習仔仔唔願做-母親：係咪想做的士司機？-276467
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