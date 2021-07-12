網上熱話｜美孚平台曬被 網民感不潔：曬完夜晚同屎瞓

本港昨日(11日)天氣炎熱、陽光充沛，不少人都會把握日照時間晾曬衣物。網民Unkle Chan昨日在荔枝角美孚新邨一個平台上，發現有人把被鋪攤平在地上曬太陽。他形容，該平台不時有人放狗，地上不時滿布狗隻排泄物、雀糞和灰塵等，雖然事後有人清潔地下，但形容行為儼如「曬完夜晚同屎瞓」，促請網民呼籲家人不要再在此處曬衣物。

帖文在Facebook群組「Mei Foo 美孚」刊登後，有網民同意事主的觀點，「超級污糟喎，咁多細菌及病菌，人出過街回家都洗手沖涼啦，比店焗被都有限錢啫」、「你以為櫈就乾淨冇菌？狗在周邊屙尿，流浪者在上邊瞓，佢坐係度打雀，工人姐姐在上邊剪手腳甲，細路跳上跳落有鞋印……以上全部見過」。

有網民更指出，平台不時會有人從高處擲下水袋。同時，有人戲言物主選擇在此曬被，「應該係想鍛鍊自己免疫力」、「得閒仲可以瞓埋地下晒太陽」。

留言形容有助自然生態

不過，有網民就不同意有關看法，直言「由細到大D屋村(邨)都係咁嫁(㗎)啦……算唔算大菌食細菌」。亦有人指出可能這有助促進自然生態，覺得在擔心被鋪沾上糞便的同時，「曬被果(嗰)個都可以提供木虱架(㗎)」，「啱，木虱餵雀，雀餵雀，自然生態」。