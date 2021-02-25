網上謬誤｜不要盡信網上教學 12歲女微波爐整水煮蛋「炸」傷臉差點盲

英國12歲女童Kadie Law在網上見有人教微波整水煮蛋，便依照有關方法，先將滾水放入杯中，然後打一隻雞蛋放入裡面，並放入微波爐叮90秒。但當她拿出已叮好的水煮蛋，伸手往其上方廚櫃拿碗並向下望時，水煮蛋突「爆開」，滾燙的液體直射她的臉部，包括眼瞼。

Kadie母親立即叫女兒用花灑，向傷處淋冷水40分鐘，她則準備一切然後送她往醫院。醫生檢查後，幸好Kadie的眼睛並未受傷，但皮膚被嚴重灼傷。距事發至今8個月，Kadie外出時須塗上防曬乳液和戴上帽子，未來兩年都不可在早上11時至下午4時陽光猛烈時外出。Kadie說，熱水直接噴向她的眼，「我非常幸運沒有變盲，這是我至今經歷過的最痛」。她指，那水煮蛋的水熱過沸點，因為它先煮滾再放入微波爐。

在Kadie之前，英國27歲女護士Alice Seymour於兩年前也用這個網上方法整水煮蛋，她甫打開微波爐門，滾燙的液體便爆開來，造成她2級燒傷，臉部和肩膀傷勢嚴重，如果她不是戴著眼鏡可能已變盲。原隻雞蛋放入微波爐極度危險，熱力困在蛋殼裡面，從微波爐拿出來後很容易爆開。微波爐煮太陽蛋和水煮蛋同樣危險，微波後的蛋黃溫度較微波後的滾水還要高，爆開來時燙熱的液體四處噴射。