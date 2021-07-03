網信辦審查3個網上平台 所屬兩公司均於美國上市

國家網信辦繼昨晚要求在美國上市的內地叫車平台「滴滴出行」App下架後，網絡安全審查辦公室亦宣布，對滿幫集團旗下的物流平台「運滿滿」和「貨車幫」，以及看準科技集團旗下的招聘平台「BOSS直聘」，實施網絡安全審查。滿幫集團(YMM.US)和BOSS直聘(BZ.US)早前已在美國上市。

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網絡安全審查辦公室發公告表示，辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對「運滿滿」、「貨車幫」及「BOSS直聘」實施網絡安全審查。當局指，行動的是要為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，而為了配合工作和防範風險擴大，審查期間，這3個平台要停止新用戶註冊。

滴滴出行被質疑將數據打包予美國

滴滴出行上周三在美國上市，微博隨即有人質疑其「把數據打包交給美國」。國家網信辦上周五宣布，為「防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，對滴滴出行展開網絡安全審查，期間停止新用戶註冊。