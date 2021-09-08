網信辦：網站平台須升級未成年人防沉迷系統

國家網信辦進一步加強「治網」，昨發布《關於進一步壓實網站平台信息內容管理主體責任的意見》，提出10項任務，當中包括要求網站平台開發升級未成年人防沉迷及青少年模式等管理系統，加強識別精準度，合理設置未成年人使用時間、權限等，並要提供適合未成年人的優質內容，嚴防不良信息影響未成年人身心健康，嚴禁借未成年人名義利用網絡進行商業炒作謀利。

嚴控彈窗推送頻率和內容

網站平台還要加強管理彈窗，嚴格控制推送頻率及加強推送內容審核，不得非正常屏蔽或推送利益相關方信息，亦不得利用任何形式誘導點擊、誘導下載、誘導消費。搜索結果也需受到規範，網站平台要建立權威信息內容庫，重點領域優先展示權威來源信息，確保搜索結果客觀準確。從事互聯網新聞信息服務等業務應當辦理許可手續，未經許可不得展開相關活動。新聞信息稿源更要加強管理，轉載新聞信息時，不得歪曲、篡改標題原意和新聞信息內容，保證新聞來源可追溯。

建立帳號黑名單嚴防「轉世」

此外，網站平台要建立黑名單帳號數據庫，嚴防違法違規帳號轉世，並要完善用戶行為準則，編製違法和不良信息清單目錄，建立用戶信用記錄和評價制度。網站平台還需完善及加強人工審核，建立違法違規信息樣本庫動態更新機制，定期豐富擴充，並要對關係到國家安全、國計民生和公共利益等重點領域的信息，增加審核頻率和力度，確保信息安全。