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網傳內地限制外籍明星名單　謝霆鋒李連杰劉亦菲等9人上榜
2 小時前
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網傳內地限制外籍明星名單　謝霆鋒李連杰劉亦菲等9人上榜
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內地社交平台微網流傳一張內地開始限制外籍明星名單，當中謝霆鋒、李連杰及劉亦菲等9人上榜。(左上下：資料圖片，左中：網上圖片；右：網上圖片)

內地女星趙薇的影視作品下架事件似乎餘波未了，近日在內地社交平台微博流傳一份聲稱是內地廣電總局限制外籍明星的「九人名單」，指根據《國際法》第九條規定，自願加入或者取得外國國籍的將自動喪失中國國籍，據名單上顯示有劉亦菲、謝霆鋒、潘瑋柏、王力宏、趙又廷、張鐵林及李連杰等名字，並分別寫上他們的國籍。

據名單上顯示，王力宏(美國籍)、潘瑋柏(美國籍)、韋唯一(德國籍)、李連杰(新加坡籍)、謝霆鋒(加拿大籍)、趙又廷(加拿大籍)、劉亦菲(美國籍)、孫燕姿(新加坡籍)、張鐵林(英國籍)等，不過據了解該名單仍未有官方單位證實。

網民：不是中國人別撈中國錢

據了解，有指今後這些已經加入外國國籍的明星，很難在中國的舞台上再次出現。有網民留言表示：「沒毛病！不是中國人別撈中國錢！」、「八年前就看過這圖，倒是真行動啊」、「換回中國國籍不就好了，換國籍對他們來說還不簡單。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網傳內地限制外籍明星名單　謝霆鋒李連杰等9人上榜-282512
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