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網友湧到平台貼圖惡搞Facebook死機 Twitter：大家好
46 分前
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Facebook大癱瘓InstagramWhatsappMessenger全球死機
網友湧到平台貼圖惡搞Facebook死機 Twitter：大家好
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網友用大熱韓劇《魷魚遊戲》劇照改圖，諷Facebook、Instagram和WhatsApp齊冧檔，Twitter無事。(互聯網)

Facebook與姊妹社交平台Instagram、WhatsApp冧檔近7小時，大量網民湧到其對手Twitter貼圖惡搞死機事件，Twitter搞鬼地貼文歡迎，稱「大家好」；Instagram的Twitter帳戶則回應自嘲「Hi，快樂星期一。」另一對手Reddit也追擊，「Instagram社交媒體經理，還好嗎？」有網友更稱，用了10分鐘不停切換WiFi和流動數據，以為是接收問題。

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網友惡搞創辦人朱克伯格，指他正修復3個社交網平台。(互聯網)
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Twitter貼文向因死機事件湧入該平台的網友打招呼。Instagram回應自嘲，另一對手Reddit則留言問好。(互聯網)
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有網友笑說趕忙到Twitter，確認並不是只有自己的FB、IG和WhatsApp帳戶有問題。
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學生：WhatsApp、Instagram和Facebook都死機。 教授：所以Twitter來了。(互聯網)
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因《魷魚遊戲》爆紅的椪糖。(互聯網)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網友湧到平台貼圖惡搞facebook死機-twitter：大家好-287456
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