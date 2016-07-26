網友湧到平台貼圖惡搞Facebook死機 Twitter：大家好
46 分前
網友湧到平台貼圖惡搞Facebook死機 Twitter：大家好
Facebook與姊妹社交平台Instagram、WhatsApp冧檔近7小時，大量網民湧到其對手Twitter貼圖惡搞死機事件，Twitter搞鬼地貼文歡迎，稱「大家好」；Instagram的Twitter帳戶則回應自嘲「Hi，快樂星期一。」另一對手Reddit也追擊，「Instagram社交媒體經理，還好嗎？」有網友更稱，用了10分鐘不停切換WiFi和流動數據，以為是接收問題。
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