網售假手臂抗打針 每隻8700元膚色左右任揀

新冠肺炎疫情持續，多地政府為推高疫苗接種率，陸續推出強硬措施強迫民眾或企業僱員接種疫苗。近日網絡上出現一個廣告出售假手臂，聲稱可騙取接種疫苗證明，更有左手、右手及膚色任君選擇，每隻售價為1,500澳元，折合約8,700港元，笑爆網民。

綜合報道，澳洲政府規定自15日起，所有勞工必須注射第一劑新冠疫苗，若違反規定，或遭僱主革職。墨爾本於22日解封後規定，禁止未接種者出入餐廳以及特定場所。即使有反對注射疫苗或對疫苗安全性存疑的人士，在連串強制措施下，不得不考慮要接種疫苗。不過，社交平台出現賣假手臂的廣告，卻出乎網民意料之外。

廣告「建議」穿著冬季外套掩飾

假手臂廣告聲稱「若帶著假手臂去注射疫苗，能讓你避免被實際注射，且還能獲得接種證明」，內容更不忙溫馨提示「戴上左手或右手的假手臂去打疫苗時，建議穿著冬季外套，以掩飾你原本的手臂」，並「有多種膚色任君選擇，掛號快遞寄出」。

廣告最初出現於Facebook的群組「Victoria-Sell Your Stuff」由網民「anti-vaxxer」發帖，期後廣告傳至Twitter，開始令人質疑是一則惡搞廣告。

網民：打針前記得先叮一叮

大部分網民認為戴假手臂接種疫苗的方法十分荒謬，但亦有網民開玩笑「戴假手臂在打針前記得先叮一叮，溫度才跟體溫比較接近」，另外，也有網友指出，「假若幫你注射的醫護人員無法分辨真假手臂，建議你離開去找其他人施打會比較安全」。