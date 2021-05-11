網媒女記者拒捕罪成原判緩刑 官「擺烏龍」致歉押下月再判

網媒「娛賓」女記者去年5月在旺角採訪示威活動期間被捕，事後她投訴在女廁內被警員以膝頭跪頸，並被控拒捕罪。她否認控罪，經審訊後於九龍城裁判法院，被裁定一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪成，主任裁判官嚴舜儀考慮到被告患躁鬱症，病情反覆，判監4周，緩刑2年。

不過，散庭後約2小時，嚴官發現有關控罪不能判處緩刑，所以再開庭並道歉，承認判決有誤，坦言緩刑與即時監禁會有落差，而這落差由她造成，又指「必須覆核自己」，最終押後案件至下月17日判刑，期間索取社會服務令及背景報告，被告獲准保釋。

案件控罪涉及4名警員，包括在廁所欲截查被告的女警及3名增援的男警員。嚴官指記者明知警員需要完成截查才可讓其離開，仍撥開女警雙手試圖離開，明顯是故意阻撓對方執行職務，但認為被告罪成的行為不屬於頑強抵抗，警長不應施放胡椒噴霧，法庭不排除被告之後的動作是自我保護，裁定抗拒增援的3名男警的罪名不成立。辯方求情指，被告自2016年起開始接受精神科治療，並呈上有關醫療報告，顯示被告的家族有精神病史，強調病情並非突發或因本案才出現。

27歲被告何家欣被控於去年5月11日，在旺角洗衣街花園的女廁內，抗拒在正當執行職務的警務人員，即女警員劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李迪燊。