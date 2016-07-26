網媒記者拒捕罪成獲緩刑 裁判官發現出錯 押後再判

一名網媒女記者去年5月在旺角採訪示威活動期間被捕，她早前否認拒捕罪，昨早在九龍城裁判法院，被裁定一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪成，判監4星期，緩刑2年。但主任裁判官在判刑後兩小時再開庭，表示發現自己出錯，案件涉及的控罪不能判處緩刑，決定覆核判刑，將案押後至7月17日，等候索取被告的社會服務令及背景報告，期間被告繼續保釋。



案發2020年5月11日凌晨，大批市民在旺角聚集，被告、網媒「娛賓」女記者何家欣(27歲)在花園街公廁擬採訪警方行動期間，拒絕一名女警員的截查，其後3名男警到場增援將她制服，何被控拒捕罪。其後，何則投訴被警員以膝跪頸及多次施放胡椒噴劑。

主任裁判官嚴舜儀指，女警當日懷疑被告曾在女廁拍攝上前截查，警員身穿制服並正當執行職務，被告曾高呼「死黑警」，顯示清楚知道警員身份，她明知警員需完成截查才可讓她離開，但卻大聲呼叫，造成廁所外的人起鬨，製造脫身機會，又撥開警員雙手試圖離開，明顯是故意阻撓對方執行職務。

嚴官又指，女警當時急召3名男警到來增援，一名男警長制服被告時真誠但錯誤地認為被告頑強抵抗，使用胡椒噴劑；裁判官認為警長的行動可能令被告產生急性壓力反應，被告後續激烈的動作可能是她的自我保護機制，不能證明被告抗拒增援的3名警員 。



裁判官︰必須覆核自己

辯方求情指，被告自2016年起開始接受精神科治療，並呈上有關醫療報告，顯示被告的家族有精神病史，強調病情並非突發或因本案才出現。嚴官考慮被告患躁鬱症且病情反覆，判監禁4星期、緩刑兩年。惟散庭後約2小時，嚴官發現有關控罪不能判處緩刑，隨即召喚控辯雙方再次開庭，她在庭上道歉並承認判決有誤，指緩刑與即時監禁有落差，此落差是她造成，直指「必須覆核自己」。最後將案件押後至下月17日判刑，其間索取被告的社會服務令及背景報告。